Hasan Öztürk’ten ''Fahiş Kira Artışlarına'' Karşı Kanun Teklifi Verdi

Hasan Öztürk’ten ''Fahiş Kira Artışlarına'' Karşı Kanun Teklifi Verdi

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM Başkanlığı’na konut kiralarındaki arz-talep dengesizliği ve spekülatif uygulamaları gerekçe göstererek fahiş kira artışlarına ilişkin Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM Başkanlığı’na konut kiralarındaki arz-talep dengesizliği ve spekülatif uygulamaları gerekçe göstererek fahiş kira artışlarına ilişkin Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, fahiş kira artışlarını TBMM gündemine taşıdı. Öztürk, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. CHP’li Öztürk teklifin gerekçesinde, şu ifadelere yer verdi:

''Barınma hakkı, Anayasa’nın 56’ncı maddesi kapsamında sosyal devletin temel yükümlülüklerinden biridir. Son yıllarda ülkemizde özellikle büyükşehirlerde kira fiyatları fahiş şekilde artmış, milyonlarca vatandaşımız ev bulmakta ve barınma giderlerini karşılamakta zorlanır hale gelmiştir. Bu durum sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda bir toplumsal adalet ve sosyal güvenlik krizidir. Konut kiralarının piyasa koşullarına terk edilmesi, arz-talep dengesizliği ve spekülatif uygulamalar nedeniyle vatandaşların barınma hakkını ihlal etmektedir. Devletin bu alanda düzenleyici ve denetleyici bir rol üstlenmesi, sosyal hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Bu kanun teklifiyle konut kiralarına üst sınır (tavan) getirilmesi ve bu sınırların Bakanlık kararıyla ilan edilmesi amaçlanmaktadır. Böylece vatandaşlarımızın insanca barınma hakkı korunacak, piyasa istikrarı sağlanacaktır.''

Anka Haber Ajansı

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