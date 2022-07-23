Hasta Taşıyan Ambulans Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Hasta Taşıyan Ambulans Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde hasta taşıyan ambulans bariyerlere çarptı. Kazada, hasta Hanife Yılmaz (67) hayatını kaybetti, sürücü ve 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde hasta taşıyan ambulans bariyerlere çarptı. Kazada, hasta Hanife Yılmaz (67) hayatını kaybetti, sürücü ve 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Reşadiye-Niksar D-100 kara yolu Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Kürşat Şahin (24) idaresindeki 60 ACD 697 plakalı hasta taşıyan ambulans, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarpıp refüje çıktı. Kazada, ambulanstaki hasta Hanife Yılmaz yaşamını yitirdi, sürücü Şahin ile sağlık çalışanları Veli Şimşek (24) ve Burak Tez (24) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

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Hasta Taşıyan Ambulans Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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