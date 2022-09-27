Hasta Taşıyan Ambulans İle Ticari Araç Çarpıştı; 5 Yaralı

Hasta Taşıyan Ambulans İle Ticari Araç Çarpıştı; 5 Yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3'ü sağlık personeli 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3'ü sağlık personeli 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi ile Gülistan Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Emre Değirmenci (27) yönetimindeki 20 AJH 10 plakalı hafif ticari araç, Uğur Mumcu Caddesinden gelen ve mide rahatsızlığı bulunan hasta Ayhan Uysal'ı Servergazi Devlet Hastanesi'ne götüren İsmail Işık yönetimindeki 20 GH 186 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazanın etkisiyle ticari araç ve ambulans savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ticari araç sürücüsü Değirmenci, ambulans sürücüsü Işık, acil tıp teknisyenleri Aynur Budak ile Şebnem Gök ve ambulansta taşınan hasta Uysal, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Hasta Taşıyan Ambulans İle Ticari Araç Çarpıştı; 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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