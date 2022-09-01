Hastane İnşaatında İşçilerin Taşlı, Sopalı, Bıçaklı Kavgası: 5 Yaralı

Hastane İnşaatında İşçilerin Taşlı, Sopalı, Bıçaklı Kavgası: 5 Yaralı

MARDİN Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek bina inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada, 5 kişi yaralandı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek bina inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada, 5 kişi yaralandı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası inşaatında sabah saatlerinde işçiler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı.

Bu arada kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Hastane İnşaatında İşçilerin Taşlı, Sopalı, Bıçaklı Kavgası: 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
'saman Tozu' Kavgasında Şüphelinin İlk Cinayeti Değilmiş
'saman Tozu' Kavgasında Şüphelinin İlk Cinayeti Değilmiş
Fatih'te Annesinin Ölümünden Sorumlu Tuttuğu Ağabeyini Öldürdü
Fatih'te Annesinin Ölümünden Sorumlu Tuttuğu Ağabeyini Öldürdü
Eski Sevgilinin Evindeki Kanlı Delil, Zehra Cinayetine Işık Tutacak
Eski Sevgilinin Evindeki Kanlı Delil, Zehra Cinayetine Işık Tutacak
Bebeği Ölen Anneye Önce Müebbet Sonra Beraat
Bebeği Ölen Anneye Önce Müebbet Sonra Beraat
Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil, Taksi Ve Minibüse Çarptı: 2 Yaralı
Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil, Taksi Ve Minibüse Çarptı: 2 Yaralı
Ahırda Çıkan Yangın, Eve Sıçradı
Ahırda Çıkan Yangın, Eve Sıçradı
Şanlıurfa'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Şanlıurfa'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı