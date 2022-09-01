Hastane İnşaatında İşçilerin Taşlı, Sopalı, Bıçaklı Kavgası: 5 Yaralı

MARDİN Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek bina inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada, 5 kişi yaralandı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek bina inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada, 5 kişi yaralandı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası inşaatında sabah saatlerinde işçiler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı.

Bu arada kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı