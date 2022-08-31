Hastanede 3 Hasmını Ve Jandarma Görevlisini Bıçakladı, Kocasıyla Gözaltına Alındı

Hastanede 3 Hasmını Ve Jandarma Görevlisini Bıçakladı, Kocasıyla Gözaltına Alındı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde trafik kazasında yaralanan Ç.K. (29), M.D. (31), ve Ş.D. (71), kaldırıldıkları hastanede hasımları N.G. tarafından bıçaklandı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde trafik kazasında yaralanan Ç.K. (29), M.D. (31), ve Ş.D. (71), kaldırıldıkları hastanede hasımları N.G. tarafından bıçaklandı. Olaya müdahale eden bir jandarma görevlisini de bıçakla yaralayıp kaçan N.G., kocası U.G. ile birlikte polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Manavgat'ta önceden dünür olan iki aile arasında bir süredir yaşanan anlaşmazlık husumete dönüştü. Geçen hafta cumartesi günü, Gündoğdu Mahallesi'nde M.D., içinde diğer aileden T.G.'nin bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan T.G., Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI

Dün saat 12.00 sıralarında, Kumköy Turizm Merkezi'nde içinde Ş.D., M.D. ve Ç.K.'nin bulunduğu otomobil, trafik kazasına karıştı. Yaralanan Ş.D., M.D. ve Ç.K. ekipler tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Aynı hastanede tedavisi süren T.G.'nin ziyaretine giden ablası N.G., husumetli oldukları Ş.D., M.D. ve Ç.K.'nin hastaneye getirildiğini öğrendi. Hastanenin acil servisine inen N.G., yanında taşıdığı bıçakla önce tomografi bölümünde film çektirmek için sıra bekleyen Ç.K.'yi, ardından diğer bölümlerde bulunan Ş.D. ve M.D.'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan jandarma görevlisi de bacağından bıçaklandı. Yaralılar, aynı hastanede tedaviye alındı. Jandarma görevlisi tedavisinin ardından taburcu edilirken, Ç.K.'nin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan N.G. ve eşi U.G.'yi yaklaşık 1 saat sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Hastanede 3 Hasmını Ve Jandarma Görevlisini Bıçakladı, Kocasıyla Gözaltına Alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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