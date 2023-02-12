Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Rönesans Rezidans'ın sahibini savundu: 'İdelist bir insan'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans hakkında açıklamalarda bulundu. Savaş, Rönesans Rezidans müteahhidinin 'idealist bir insan' olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, depremde çöken ve müteahhidi yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalanan Rönesans Rezidans hakkında açıklama yaptı. Savaş, “Kendisi idealist bir insan. Belediye, bu işi yapanlar, çok sorgulanırsa onlara yazık etmiş oluruz.” şeklinde konuştu.

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yanında yüklü miktarda parayla yurtdışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı.

Kardeşi ile birlikte şirket kurduğu Karadağ'a gideceği öğrenilen Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'daki en lüks yapılardan biri olan ve 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremde tamamen yıkılmıştı.

Kaynak: haber.sol.org.tr