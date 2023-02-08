Hatay karanlığa gömüldü! Habertürk muhabiri gerçeği gözler önüne serdi...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremden etkilenen şehirlerden biri olan Hatay zor zamanlar geçiriyor. Aydınlatma eksikliği yaşanan şehirdeki çarpıcı gerçeği Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy gözler önüne serdi.