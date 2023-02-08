Hatay karanlığa gömüldü! Habertürk muhabiri gerçeği gözler önüne serdi...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremden etkilenen şehirlerden biri olan Hatay zor zamanlar geçiriyor. Aydınlatma eksikliği yaşanan şehirdeki çarpıcı gerçeği Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy gözler önüne serdi.
Maraş'ta dün meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Depremden etkilenen illerden olan Hatay'daki kurtarma çalışmalarından canlı yayın yapan Habertürk muhabirleri alandaki aydınlatma problemine dikkat çekti.
Kurtarma yapılmaya çalışılan bir enkazın başında kameraların çekim yapması için kurulan Habertürk'ün ışıkları kapatıldı.
Mehmet Akif Ersoy, karanlığa dikkat çekmek için kısa bir süreliğine kameraları tüm ışıklarını kapatınca alan karanlığa gömüldü.
Ersoy, ışık eksikliğinden dolayı enkaz başlarında devasa ateşler yakıldığını söyledi.
Kaynak: gazeteduvar.com.tr