Hatay Samandağ'da korkunç tablo! Belediye başkanı açıkladı: Yardımlarımıza el koydular'

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da durum her geçen dakika kötüleşiyor. Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, bölgedeki son durumu acı sözlerle anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi.

Deprem 10 ilde büyük hasara yol açarken, Hatay en çok etkilenenler arasında. Merkezde ilk 24 saat boyunca neredeyse hiç arama kurtarma çalışması yapılmazken, yeni başlayan çalışmalarda enkaz altındaki birçok yurttaş kurtarılmaya çalışılıyor.

Veryansın TV yayınında konuşan Refik Eryılmaz, şunları dedi: “Samandağ’da büyük bir felaket yaşanıyor. Yüzlerce apartmanımız yerle bir oldu. Hala göçük altında yardım bekleyen insanlar var. Yardım ekipleri çok yetersiz. AFAD maalesef Samandağ ayağında sınıfta kaldı. 48 saat oldu hiçbir yardımını görmedik. Ne çadır ne battaniye ne yardım ekibi… Hatta buraya özel ilişkilerle getirttiğimiz yardım ekipmanına el konuldu, ekipler başka yerlere gönderildi. Yardım göndermek isteyenler, başka bir yere gideceği kaygısıyla tereddüt ediyorlar.”

Kaynak: diken.com.tr