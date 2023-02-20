Hatay'da iki deprem daha oldu. Lütfü Savaş'tan açıklama var

Hatay'da iki deprem daha oldu. Lütfü Savaş'tan açıklama var

Hatay'da 6.4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Hatay'da şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı.

Kandilli, depremin merkezini Samandağ olarak açıklarken; AFAD depremin merkezini Defne olarak duyurdu.

5.8'LİK ARTÇI DEPREM


AFAD, ana depremin ardından Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD bir süre sonra da 5.2'lik yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN AÇIKLAMA


Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş depremlere ilişkin "Bu akşam yaşadığımız depremin ardından tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Tüm ekiplerimizle vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere sahadayız" açıklamasında bulundu.

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