Hatay'da Kamyonet İle Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Hatay'da Kamyonet İle Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin karşı şeride geçip otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin karşı şeride geçip otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Hilmi E. yönetimindeki 31 NF 919 plakalı zeytin yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Abubekir Ş.'nin kullandığı 31 VL 988 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil sulama kanalına devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Her iki araçta yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Hatay'da Kamyonet İle Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
'arazi' Nedeniyle Tartıştığı Bacanağını Tüfekle Öldürdü
'arazi' Nedeniyle Tartıştığı Bacanağını Tüfekle Öldürdü
Mhp'li Belediye Başkanının Makam Aracına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Mhp'li Belediye Başkanının Makam Aracına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Av Tüfeğiyle Ateş Açılan Evin Önünde Bulunan Sıla Yaralandı
Av Tüfeğiyle Ateş Açılan Evin Önünde Bulunan Sıla Yaralandı
Şişli'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Şişli'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Trabzonsporlu Lahtimi Trafik Kazası Geçirdi
Trabzonsporlu Lahtimi Trafik Kazası Geçirdi
Konya'da Hafif Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Konya'da Hafif Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Kütahya’da Kaza: 4 Yaralı
Kütahya’da Kaza: 4 Yaralı