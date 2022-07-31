Hatay’da Orman Yangını (1)

Hatay’da Orman Yangını (1)

HATAY'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda yangın çıktı.

İzzet NAZLI/HATAY,(DHA)- HATAY'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda yangın çıktı. Yangın söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.

İlçede Habibi Neccar Dağı eteklerinde bulunan Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Hatay’da Orman Yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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