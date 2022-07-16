Hatay'da Örtü Yangınında 30 Dönüm Alan Zarar Gördü

Hatay'da Örtü Yangınında 30 Dönüm Alan Zarar Gördü

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde ormanda çıkan örtü yangınında 30 dönüm alan zarar gördü.

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),(DHA)- HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde ormanda çıkan örtü yangınında 30 dönüm alan zarar gördü.

Gümüşoluk Yaylası'na bağlı Kireç Ocağı mevkisindeki ormanda saat 12.00 sıralarında heniz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 10 arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter ve 70 orman işçisi yangına müdahale etti. Ekiplere jandarma ve polis ekipleri de destek verdi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaklaşık 30 dönüm alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)

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Hatay'da Örtü Yangınında 30 Dönüm Alan Zarar Gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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