Hatay'da sağlık personeli gelen asılsız ihbarlara isyan etti

Hatay'da akşam saatlerinde meydana gelen depremler yürekleri ağza getirdi.

Ekipler, bazı binaların önceki depremde hasar alıp şimdi ise yıkıldığını yönünde ihbar aldı.

Defne ve Samandağ'da çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, canla başla mücadeleye girişti.

Şu ana kadar 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılırken, ekipler hasarlı binalara giren birilerinin olup olmadığını kontrol ediyor.

Ancak bu durumu bile suistimal edenlerin olduğu ortaya çıktı.

Sağlık personeli isyan etti: Asılsız ihbarlar gerçek vakalara ulaşmamızı zorlaştırıyor

Hatay Samandağ'da görev yapan 112 görevlisi, CNN Türk ekranlarında ihbarlarla ilgili yaşanan durumu aktardı.

Sağlık görevlisi, sahte ihbarlar aldıkları için gerçek vakalara ulaşmakta zorluk çektiklerini söyledi.

Sağlıkçımız, “Sahte ihbarlardan dolayı iş yükümüz artıyor ve gerçek vakalara ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Tomruksuyu mahallesinde göçük altında 6 kişi var dediler, tüm sokakları gezdik yıkılan binalar boştu cevabını aldık.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Ensonhaber.com