Hatay'da Sokak Hayvanlarının Zehirlendiği İddiası

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesinde çok sayıda sokak kedisi ve köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi, ilçedeki 2 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürüldüğünü, durumu kritik hayvanların ise Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındığını bildirdi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla Arsuz ilçesindeki 5000 Evler Sitesi civarında çok sayıda sokak kedisi ve köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Ölen hayvanların görüntülerinin paylaşılması üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İncelemede maalesef iki köpeğin cansız bedeni bulundu. İnceleme yapılan yerde zehirlendikleri tespit edilen ve durumu kritik olan hayvanlar, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Zehirlenen köpeklere bakımevimizde gerekli müdahalelere başlanmıştır. Veterinerlerimiz elinden geleni yapmaktadır. Bu canlılarımıza kıyanların bir an önce yakalanması ve hak ettikleri cezayı almaları hususunda konunun takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı