Hatay’da Takla Atan Otomobil, Hurdaya Döndü: 4 Ölü, 2 Yaralı

Hatay’da Takla Atan Otomobil, Hurdaya Döndü: 4 Ölü, 2 Yaralı

HATAY'da, Hassa-Kırıkhan yolunda kontrolden çıkıp, takla atarak hurdaya dönen otomobilde, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kasım NARCI/ HATAY, (DHA)- HATAY'da, Hassa-Kırıkhan yolunda kontrolden çıkıp, takla atarak hurdaya dönen otomobilde, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Hassa-Kırıkhan yolunun Su Çıkağı mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 31 AEM 046 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlada ters döndü. Kazayı gören çevredekiler, hurdaya dönen araçtaki 6 kişiyi çıkararak sağlık ve jandarma ekiplerine haber geldi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 2 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçta bulunan kişilerin aynı aileden oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Hatay’da Takla Atan Otomobil, Hurdaya Döndü: 4 Ölü, 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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