Hatay'da yıkılan 3 yıllık sitenin müteahhidinden tepki çeken savunma: 'Her yer yıkıldı, benim binam mı mesele'

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde yerle bir olan Hatay'daki üç yıllım Güçlü Bahçe City'in müteahhidi Servet Altaş, kendisini arayan gazetecilere, herkesi kendisi adına utandıran yanıtlar verdi.

Maraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan 10 ilde, çok sayıda yeni binanın da yerle bir olması tartışma yarattı. Hatay'da sadece üç yıl önce, açılışı 'en büyük makas' ile yapılan Güçlü Bahçe City isimli sitenin müteahhidi ise "Benim binam mı mesele. Bana binayı soramazsınız" dedi.

Ser-Al İnşaat tarafından yapılan Güçlü Bahçe City, 2019'da tamamlanmıştı. Açılışında, Guinness rekoru için başvuru yapılan 'dev makas' kullanılmıştı.

'Atom Bombası Etkisinde Deprem' Savunması

Söz konusu binaların depremde yıkılması sosyal medyada gündem olurken, firmanın sahibi olan Servet Altaş depremlerin büyüklüğünü gerekçe göstererek inşaatlarının sorgulanamayacağını savundu. Sözcü gazetesinden Deniz Bilici Göçmen'e konuşan Altaş, yeni yapılan binanın yerle bir olmasının nedeni sorulunca tepkili bir şekilde yanıt vererek "Burada atom bombaları etkisinde deprem oldu, her yer yıkıldı, benim binam mı mesele. Bana binayı soramazsınız” dedi.

Sözcü'nün haberinde, "Gazeteci sorumluluğuyla soru sormanın görevimiz olduğunu belirtirken görüşmeyi sonlandıran Altaş'ı tekrar aradığımızda ise telefonuna ulaşılamadı" denildi. Hatay'da birçok inşaat projesinde adı geçen Altaş'ın, sosyal medya hesaplarına da erişilemediği belirtiliyor.

Ser-Al İnşaat'ın kentte yaptığı Venüs Gold ve Mars sitesinde de yıkımlar yaşandığı öne sürülürken enkaz altında kalanların sayısına ilişkin net bir bilgi yok. Aynı firmaya ait başka binaların da yıkıldığı iddia ediliyor.

Makas İçin 'Bu Rekoru Şehrimize Kazandırdığımız İçin Mutluyuz' Demişti

Güçlü Bahçe sitesinin açılışında, o dönem ajanslara yansıyan habere göre, Ser-Al İnşaat firmasının sahibi Servet Altaş, “Güçlü Bahçe City projesini memleketimize istihdam kazandırmak için yapıyı bu aşamaya getirdik. Guinness Rekorlar Kitabı'na kazandırmak için kendi ölçümlerimizle yaptığımız 320 santimetre olan altın makasımızı yaptık. Başvurumuzu da yaptık. Bu rekoru da şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Projemizi de şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz” açıklaması yapmıştı.

Kaynak: artigercek.com