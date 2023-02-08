Hatay'dan acı haber! Muhabir açıkladı: 'Ayakta kalan bina sayısı yıkılan binadan daha az'

Show TV-HaberTürk ortak canlı yayınına Hatay'dan bağlanan muhabir Fevzi Çakır, gazeteci Nagehan Alçı'nın 'Bulunduğun bölgede sağlam bina var mı? Yıkılan bina daha mı çok?' sorusuna çarpıcı bir cevap vererek, tüm gerçeği gözler önüne serdi.

6 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki depremin üzerinden saatler sonra 7.6 büyüklüğündeki bir depremle daha sarsılan Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilde hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısı her geçen dakika artıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde etkilenen 10 ilde de ağır şartlarda hayatta kalma ve arama-kurtarma çalışmaları devem ediyor. Kahramanmaraş başta olmak üzere 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da da durum son derece kötü.

Show TV-HaberTürk ortak canlı yayınına Hatay'dan bağlanan muhabir Fevzi Çakır, şehir genelindeki son durumu acı sözlerle anlattı. Muhabir Çakır, kendisinin de Hataylı olduğunu ve özellikle yayın yaptığı bölgeleri çok iyi bildiğini ifade etti.

'Sağlam Bina Sayısı Yıkılan Bina Sayısından Daha Az'

Show TV-HaberTürk canlı yayınına bağlanan muhabir Çakır, yayına katıldığı bölgedeki evlerin 10 ila 0 yıllık olduğunu ve üniversiteyle birlikte yeni yeni yerleşim yerlerinin arttığını ifade ederek; 'Ayakta kalan, sağlam olan bina sayısının yıkılan bina sayısından daha az olduğunu üzülerek söylüyorum' dedi.

Kaynak: vatandanhaber.com