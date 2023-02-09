Hatay'dan utandıran kare! Cenazelerini, kendi motosikletleriyle taşıdılar...

Hatay'dan utandıran kare! Cenazelerini, kendi motosikletleriyle taşıdılar...

Gazeteci Timur Soykan, yıkıcı depremden etkilenen Hatay'da iki kişinin depremden çıkardıkları cenazelerini kendi motosikletleriyle taşırken çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin 10 ilde yol açtığı yıkımın ardından devlet yardımlarının yetersizliği tartışma yaratırken, Hatay'da çekilen bir fotoğrafta vatandaşlarının cenazelerini motosiklet üzerinde kendilerinin taşıdığı görüldü.

Gazeteci Timur Soykan'ın paylaştığı karede, iki kişi kefenlenmiş cenazelerini motosiklet üzerinde taşırken görülüyor.

'Cenazeleri Taşıyacak Araç Bile Yok'

Soykan fotoğrafı, "Cenazeleri taşıyacak araç bile sağlanamıyor. Bu acının içinde boğuluyoruz. Yardım için bölgeye giden bir vatandaşın çektiği fotoğraf" mesajıyla paylaştı.

Kaynak: artigercek.com

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