Havalimanında gözaltına alınan Gazeteci Rojin Altay'a 'avukat' engeli

Havalimanında gözaltına alınan Gazeteci Rojin Altay'a 'avukat' engeli

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Yeni Yaşam gazetesi çalışanı gazeteci Rojin Altay'ın gözaltı süresi uzatıldı. Sebebi ise henüz bilinmiyor.

Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Gazeteci Rojin Altay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında dün akşam seyahat etmek üzere gittiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı. Daha sonra Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Altay’ın avukatları ile görüştürülmesi bir gün boyunca engellendi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, görüş kısıtlılığı nedeniyle avukatları ile görüşen Altay’ın dosyasında gizlilik kararı olması nedeniyle gözaltı gerekçesi öğrenilmezken, Altay hakkında bir günlük gözaltı kararının daha alındığı kaydedildi.

Kaynak: gazeteduvar.com.tr

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