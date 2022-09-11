Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Küçükçekmece'de Tören Düzenlendi

Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Küçükçekmece'de Tören Düzenlendi

FATİH'te çevik kuvvet aracı içerisinde, silahın kazayla patlaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Kenan Baş için Küçükçekmece'de tören düzenlendi.

Nedim BAYHAN-Emre Can URAN/İSTANBUL(DHA)- FATİH'te çevik kuvvet aracı içerisinde, silahın kazayla patlaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Kenan Baş için Küçükçekmece'de tören düzenlendi.

Aksaray Metro İstasyonu önünde görev yaptıkları çevik kuvvet aracında ekip arkadaşının silahının kazayla patlaması sonucunda başından yaralanan polis memuru Kenan Baş, bugün tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru Kenan Baş için bugün saat 17.00'de Küçükçekmece Gasilhanesinde tören düzenlendi. Törene polis memurunun annesi, babası, kardeşi, aile yakınları ve görev arkadaşları katıldı. Gözyaşlarına boğulan aileyi, şehidin mesai arkadaşları teselli etti. Polis memuru Kenan Başın cenazesi gerçekleşen törenin ardından defdedilmek üzere Samsun'nun Ayvacık ilçesine gönderildi. (DHA)

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Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Küçükçekmece'de Tören Düzenlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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