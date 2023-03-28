'Haybeden Gerçeküstü Aşk', Foçalı Tiyatroseverlerle Buluştu

'Haybeden Gerçeküstü Aşk', Foçalı Tiyatroseverlerle Buluştu

Foça Belediye Tiyatrosu, Yılmaz Erdoğan’ın 'Haybeden Gerçeküstü Aşk' isimli komedi oyununu sahneledi.

Foça Belediye Tiyatrosu, Yılmaz Erdoğan’ın "Haybeden Gerçeküstü Aşk" isimli komedi oyununu sahneledi.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü öncesi sahnelenen oyun, tiyatroseverler tarafından keyifle izlendi.

Ayhan Aydoğan, Bahadır Alagöz, Çisem Keklik, Dursun Alan, Emine Gökmen, Emine Tekin, Eray Söylemezoğlu, Nergis Tuncer, Seren Avcı ve Şükrü Turan’ın rol aldığı oyunun sahne amirliğini, Tuğçe Elif Topçuoğlu yaptı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, tiyatro ekibine ve Yönetmen Erdal Dinçer'e teşekkür etti.

Anka Haber Ajansı

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