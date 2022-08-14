Hayvanseverlerden Can Dostları İçin 'yavaşla' Tabelaları

Hayvanseverlerden Can Dostları İçin 'yavaşla' Tabelaları

ANKARA'da sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, bölgelerinde araçların hızlı kullanılması nedeniyle yaşanan kazalarda ölen sokak hayvanları için cadde ve sokaklara, "Kirpi çıkabilir', "Köpek çıkabilir" ve "Kedi çıkabilir', "Yavaşla"...

Haluk KARAASLAN-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, bölgelerinde araçların hızlı kullanılması nedeniyle yaşanan kazalarda ölen sokak hayvanları için cadde ve sokaklara, "Kirpi çıkabilir', "Köpek çıkabilir" ve "Kedi çıkabilir', "Yavaşla" tabelaları astı. Çankaya'da yaşayan Ekin Yavuz, 23 tabela yaptırdıklarını ve araçların hızlı geçtiği noktalara yerleştirdiklerini söyledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Ekin Yavuz, sosyal medyadaki "Ayrancı Ahalisi" grubunda, araçların hızlı kullanılması nedeniyle meydana gelen kazalarda ölen sokak hayvanları için çalışma başlattı. Yavuz'un girişimiyle hayvanseverlerden toplanan parayla Çankaya'nın 5 mahallesinde bulunan ve sürücülerin araçlarını hızlı kullandığı sokaklara "Kirpi çıkabilir', "Köpek çıkabilir" ve "Kedi çıkabilir" tabelaları asıldı. Yavuz, Facebook'ta 11 bin kişilik bir grupları olduğunu belirterek, "Orada insanlar sürekli kedilerin, köpeklerin ve kirpilerin araç altında ezildiği konusunda üzüntülerini dile getiriyorlardı. Bizimde gruptaki bir kaç arkadaşımızla birlikte böyle şirin bir şey aklımıza geldi. Ayrancı Semt Meclisi'nde arkadaşlarla aramızda para topladık ve 23 tane tabela yaptırarak, araçların hızlı geçtiği yerlere astık" dedi.

Mahallelerinde bulunan hayvanların toplumun bir parçası olduğunu ve bütün hayvanları çok sevdiklerini söyleyen Yavuz, "Onlar olmadan yaşamak istemiyoruz, sokaklarımızda ve evlerimizde onları görmeyi istiyoruz. Özellikle Portakal Çiçeği Parkı'nda akşamları bir sürü kirpi çıkıyor. Bu aralar yavrularını da çıkarmaya başladılar. Kediler ve köpekler de öyle. Bizler de onlara bir zarar gelsin istemiyoruz. O yüzden de araç sürücülerinin daha dikkatli davranmasını istiyoruz. Sokak hayvanları zaten yeterince acı çekiyor, soğukta aç kalabiliyorlar, barınabilecekleri alanlar yok. Çoğu insan onları bahçelerinde ve sokaklarında istemeyebiliyor, aç kalabiliyorlar ve herşeyleriyle mücadele etmek zorundalar. Bari dedik; hızlı süren araçlarla mücadele etmesinler" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Hayvanseverlerden Can Dostları İçin 'yavaşla' Tabelaları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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