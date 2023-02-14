HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan suç duyurusu: Yıkımın sorumluları cezalandırılmalı

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilde yıkılan binaların müteahhitleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca komisyon, arama kurtarma çalışmalarının geç başlamasında sorumlu olanların da cezalandırılmasını talep etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Maraş merkezli depremlerin ardından Maraş, Antep, Malatya, Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Kilis ve Urfa'da fay hatlarını gözetmeden imar planı yapan, onaylayan, denetimsiz imar izni veren, depreme uygun yapı denetimi sağlamayan müteahhitler, şahıslar, kamu kurum ve kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Komisyon ayrıca arama kurtarma çalışmalarının geç, eksik ya da hatalı şekilde başlamasının sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulundu

Haklarında suç duyurusunda bulunulan kurum ve kişilerin 'kasten insan öldürme', 'kasten insan öldürmenin ihmali suretiyle işlenmesi suçu', 'kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi' ve 'mala zarar verme' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Suç duyurusunda, delil güvenliğinin sağlanması ve şüphelilerin kaçmasının yada gizlenmesinin engellenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Kaynak: artigercek.com