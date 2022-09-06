Heykele Tırmanan Kerem, 3 Metreden Düşüp Yaralandı

Heykele Tırmanan Kerem, 3 Metreden Düşüp Yaralandı

BOLU'da, Demokrasi Meydanı'ndaki Köroğlu heykeline tırmanan Kerem B. (7), 3 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralandı.

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU'da, Demokrasi Meydanı'ndaki Köroğlu heykeline tırmanan Kerem B. (7), 3 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, kent merkezindeki Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Kerem B., oyun oynarken Köroğlu heykeline tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk, 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Kerem'in düştüğünü fark eden annesi ve teyzesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekibi, çocuğa ilk müdahalede bulundu. Hafif yaralandığı belirlenen Kerem, ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kerem sedyeye yatırılırken, ikiz kız kardeşi ise ağlayarak teyzesine sarıldı. (DHA)

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Heykele Tırmanan Kerem, 3 Metreden Düşüp Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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