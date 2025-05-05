Hikmet Çetin: “Ekrem İmamoğlu'nun Tutuksuz Yargılanmasını Öneriyoruz"

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, önceki dönem TBMM Başkanları Hüsamettin Cindoruk, Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli ile birlikte kaleme aldıklarını belirterek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin hukuka aykırı ve geçersiz olduğunu ifade etti. Çetin, "Hukukun hakim kılınması, herkese eşit uygulanması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanmasına inanıyoruz ve İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını öneriyoruz" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, önceki dönem TBMM Başkanları Hüsamettin Cindoruk, Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli ile birlikte kaleme aldıklarını belirterek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin hukuka aykırı ve geçersiz olduğunu ifade etti. Çetin, "Hukukun hakim kılınması, herkese eşit uygulanması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanmasına inanıyoruz ve İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını öneriyoruz" ifadesini kullandı.

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında geçmiş dönem TBMM Başkanları Hüsamettin Cindoruk, Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli ile bir araya geldiğini belirterek, ortak bir açıklama kaleme aldıklarını bildirdi. Çetin, bu açıklamayı okudu. Çetin, demokratik hukuk devleti ve evrensel hukuk ilkelerine vurgu yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yargının bağımsız olmadığı yerde adaletten, hukuktan, hukukun üstünlüğünden ve güven içinde yaşamaktan söz edilemez, çünkü bu hallerde kararlar yargı tarafından değil, bağlı olduğu güçler tarafından telkin edilir veya önerilir.

“İmamoğlu'nun diplomasının iptali hukuka aykırıdır”

İktidarın muhalif birçok siyasetçiye karşı hem idaredeki gücünü kullanarak hem de bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş yargı aracılığıyla hukuka aykırı birçok eylemler söz konusu. Örneğin İmamoğlu'nun 31 yıl sonra diplomasının iptali hukuka aykırıdır, geçersizdir. Bu hukuka aykırılık yetmiyormuş gibi hemen akabinde, tam da partisi tarafından ön seçim yapılacağı günün bir gün öncesinde, "Terör örgütleriyle ilişkisi olduğu ve yolsuzluk yaptığı" iddialarıyla Sayın Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı ve tutuklandı.

Çağdaş hukuk sistemlerinde olduğu gibi bizim Ceza ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlarımızda tutuklama bir ceza olarak değil tedbir olarak öngörülmüştür. Biz TBMM geçmiş dönem başkanları olarak ülkemizin "Demokratik hukuk devleti" olma vasfının ve ekonomisinin daha fazla zarar görmemesi amacıyla ülkemizde hukukun hakim kılınması, herkese eşit uygulanması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanmasına inanıyoruz ve İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını öneriyoruz."

Çetin, gazetecilerin soruları üzerine Türkiye'nin bu durum nedeniyle zarar göreceğini ifade etti.

Anka Haber Ajansı