Hikmet Yalım Halıcı: “Ülkenin Dört Bir Yanında ‘Vatandaşlığa Uygun’ Konutlar Ve Arsalar Satılmaya Başladı"

Hikmet Yalım Halıcı: “Ülkenin Dört Bir Yanında ‘Vatandaşlığa Uygun’ Konutlar Ve Arsalar Satılmaya Başladı"

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, “Ülkenin dört bir yanında ‘vatandaşlığa uygun’ konutlar ve arsalar satılmaya başladı. Şu ana kadar vatandaşlık alan sadece Suriyeli sayısı 230 bini aştı. Kendi vatandaşlarımız ev almayı bırakın, kiraya dahi çıkamazken yabancılar döviz kurunun durumu nedeniyle rahatlıkla ülkemizden ev alabiliyor” açıklamasını yaptı.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, “Ülkenin dört bir yanında ‘vatandaşlığa uygun’ konutlar ve arsalar satılmaya başladı. Şu ana kadar vatandaşlık alan sadece Suriyeli sayısı 230 bini aştı. Kendi vatandaşlarımız ev almayı bırakın, kiraya dahi çıkamazken yabancılar döviz kurunun durumu nedeniyle rahatlıkla ülkemizden ev alabiliyor” açıklamasını yaptı.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, sosyal medya hesabından ‘vatandaşlığa uygun konut ve arsa’ ilanlarıyla ilgili açıklama yaptı. Halıcı’nın paylaşımı şöyle:

“Vatandaşlık emlak sitelerinde satılıyor. AKP iktidarı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayı öyle basit hale getirdi ki Arap kanallarında dönen utanç verici Türk pasaportu reklamlarından sonra ülkenin dört bir yanında ‘vatandaşlığa uygun’ konutlar ve arsalar satılmaya başladı. Şu ana kadar vatandaşlık alan sadece Suriyeli sayısı 230 bini aştı. Kendi vatandaşlarımız ev almayı bırakın, kiraya dahi çıkamazken yabancılar döviz kurunun durumu nedeniyle rahatlıkla ülkemizden ev alabiliyor. Yerli ve Millilik kürsülerde slogan atmak, beylik laflar etmekle olmaz, Türkiye'yi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının saygınlığını korumakla olur.”

Anka Haber Ajansı

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