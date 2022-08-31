Hırsızlık Şüphelisi, Damdan Düşerek Yaralandı

Hırsızlık Şüphelisi, Damdan Düşerek Yaralandı

ADANA'da hırsızlık için tek katlı müstakil evin damına çıktığı öne sürülen G.S., dengesini kaybedip, düşerek yaralandı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da hırsızlık için tek katlı müstakil evin damına çıktığı öne sürülen G.S., dengesini kaybedip, düşerek yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evde yaşayan M.T. isimli kadın, önce damdan ayak sesi ardından sokaktan gürültü duyunca, dışarıya çıkıp baktı. Bir kişinin evinin önünde yaralı halde yattığını gören kadının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin damından düştüğü belirlenen ve isminin G.S. olduğu saptanan hırsızlık şüphelisi, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Başından yaralanan şüphelinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Damdan gelen sesleri duyduktan sonra komşusunu aramak istediği sırada büyük bir gürültü duyduğunui anlatan M.T., "Demir kapıdan dışarıya baktığımda bir kişi "Yandım anam, öldüm anam" diye bağırıyordu" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Hırsızlık Şüphelisi, Damdan Düşerek Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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