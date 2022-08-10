Hollanda'dan Geldi, Eğitim İçin Bindiği Attan Düşüp Ağır Yaralandı

Hüsnü Ümit AVCI- Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, eğitim sırasında bindiği attan dengesini kaybederek baş üstü düşen Rümeysa Konuksever (33), ağır yaralandı. Konuksever'in, Hollanda'dan kente 3 gün önce tatile geldiği öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Esenyurt Mahallesi'nde bulunan at çiftliği yakınlarında meydana geldi. Hollanda'dan 3 gün önce tatil için Sivas'a gelen ve eğitim aldığı atla araziye çıkan Rümeysa Konuksever, hayvanı koşturduğu sırada dengesini kaybederek baş üstü düştü. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Konuksever, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Rümeysa Konuksever'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı