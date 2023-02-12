Hollywood yıldızı Angelina Jolie'den duygulandıran Kahramanmaraş paylaşımı

Hollywood yıldızı Angelina Jolie'den duygulandıran Kahramanmaraş paylaşımı

Dünyaca ünlü sinema oyuncusu Angelina Jolie, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki ayrı yıkıcı depremlerin ardından bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından depremin korkunç yüzünü gözler önüne seren bir fotoğraf paylaşan Jolie, duygulan bir yazıya imza atarak destek istedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'Yüzyılın Felaketi' olarak adlandırılan 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından can kayıpları ve yaralı sayısı hızla artmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie, Türkiye ve Suriye'de yıkım etkisi yaratan depreme ilişkin sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı.

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Jolie, Instagram hesabından depremin yıkıcılığı gözler önüne seren görüntüleri paylaşarak şu notu düştü:

'“Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte… Şu anda birçok ailenin çektiği tasavvur edilemez acıyı kavramak zor… Bunu bana Kuzey Batı Suriye’den bir arkadaşım gönderdi. @the_whitehelmets’i ve @tphilanthropy’yi desteklemeyi seçtim. Umarım başkaları da destek vermeyi düşünür, böylece hayat kurtaran çalışmalarına devam edebilirler.”

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Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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