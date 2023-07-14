Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Terfi eden hakim ve savcıların listesi Resmi Gazete'de görev yerleriyle birlikte ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Terfi eden hakim ve savcıların listesi görev yerleriyle birlikte ilan edildi.

HSK kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. 37 sayfalık kararda; terfi eden adli ve idari yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıların isimleri yeni görev yerleri ile birlikte ilan edildi.

Anka Haber Ajansı