Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Seçime Akp Listelerinden Gireceğiz

HABER: EDDA SÖNMEZ - KAMERA: ADEM KARABAYIR

Daha önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan eden Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği genel seçimine AK Parti listelerinden gireceklerini açıkladı.

Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı uzun süredir tartışılan HÜDA PAR, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili kararını verdi. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimler ve ittifakla ilgili partisinin kararını açıklamak için İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. Yapıcıoğlu, seçime AKP listelerinden gireceklerini açıkladı.

Bu seçimlerde öncelikli hedeflerinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs’taki seçimlerde yine ipi önde göğüsleyerek bir dönem daha Türkiye’yi idare etmesi" olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu şunları söyledi:

"DEPREM NEDENİYLE İTTİFAK GÖRÜŞMELERİMİZ KESİNTİYE UĞRADI: 5 Ocak 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanıyla bir görüşmemiz olmuştu. Görüşmede ittifaklar gündeme gelmişti ve basına yaptığımız açıklamada bir ittifak teklifinin olduğunu bunu partimizin yetkili kurumlarında değerlendireceğimizi söyledik. Görüşmeler devam etti ve hepinizin malumu olduğu üzere yine 6 Şubat tarihinde çiftte depremle sarsıldık, 11 ilimizde çok ciddi yıkımlar meydana geldi. Ve o depremlerden sonra bizim birinci önceliğimiz deprem oldu yaraları sarmak oldu. O dönemde ittifakla ilgili görüşmeler bir anlamda kesintiye uğradı. Daha sonra yaraların kısmen sarılmasından sonra bir seçim kararı alındı.

BU ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE BU YENİ KANUN UYGULANACAK: Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin yenilenmesine dair kararı imzalamasından sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) aynı gün toplandı. Seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılmasına karar verildi ve bu karar Resmi Gazete'de yayınlandı. 11 Mart günü hemen akabinde biz Başkanlık Divanımızdaki arkadaşlarımızla toplantı halindeydik ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde Sayın Erdoğan’a destek vereceğimizi de açıklamıştık. Parlamento seçimleriyle ilgili ise görüşmelerimizin devam ettiğini belirtmiştik. Görüşmeler bir süre daha devam etti. HÜDA PAR olarak aslında başından beri kendi logomuzla ittifak içerisinde seçimlere katılma görüşümüz vardı. Geçen sene hukuk kanunlarında değişiklik yapıldı ve bu önümüzdeki seçimlerde bu yeni kanun uygulanacak.

PARLAMENTO SEÇİMLERİNDE AKP LİSTELERİNDEN GİRMEK SURETİYLE SEÇİMLERE KATILACAĞIZ: Bu seçimlerde bizler için birinci öncelikli hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi ve bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi. Akabinde ikinci sırada gelen önceliğimiz de şu oldu: Eğer sayın Erdoğan seçimi kazanıp cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha memleketi idare edecekse, ama Meclis'te çoğunluk muhalefetin eline geçecekse, bizi zor ve kritik bir süreç bekliyor. Bundan dolayı biz istedik ki Meclis seçimlerinde de çoğunluk sağlansın. Üçüncü isteğimiz, talebimiz, beklentimiz partimizin de Meclis'te güçlü bir şekilde temsil edilmesi. Bu sesin Meclis'ten millete duyurulması. Bu önceliklere göre simülasyonlar yapıldı ve sonuç itibariyle vardığımız karar şudur: 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AKP listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız.

BİZ HÜDA PAR OLARAK BASİT HESAPLARA GİRMEDİK: Yeni kanunların uygulanacağı seçimlerde de ittifak içerisinde yer alan partiler birbirlerinin artık oylarından istifade edemeyecekler. Her partinin oyu ayrı ayrı sayılır. Biz o görüşmeler devam ederken birkaç kez basının karısına çıktık. Israrla şunu söyledik, seçimlere birlikte girme, parlamento seçimleriyle de birlikte hareket etme iradesi esasen vardır. Prensipte bu konuda bir anlaşmamız vardır. Ama bunun nasıl olacağı üzerinde arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu çalışmaları yaparken de biz HÜDA PAR olarak basit hesaplara girmedik. Yani bu seçimlerde ittifaka dahil olma durumunda birinci önceliğimiz HÜDA PAR’ın kaç vekille Meclis'te temsil edileceğinden ziyade, ittifakın totalde toplam olarak çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı konusunda kafa yorduk. Ve o tür simülasyonlar geliştirdik. Yani maksimum fayda nasıl elde edilir? En iyi sonucu nasıl alabiliriz? Elbette ittifak içerisindeki partilerin de istifade edeceği ama toplamda ittifakın Meclis çoğunluğunu nasıl sağlayacağı üzerinde durduk.

BÖYLE BİR KARAR ALMAK ZORUNLULUKTU: Zira kendi logomuzla katılmamız durumunda biraz önce bahsettiğim gerekçelerle ve öncelikleri gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle böyle bir karar alma, bir anlamda zorunluluktu. Biz de bu karara vardık. Almış olduğumuz kararın milletimiz için, memleketimiz için ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar ediyorum daha önce zaten cumhurbaşkanlığı seçiminde sayın Erdoğan'a destek vereceğimizi ilan etmiştik. Parlamento seçimlerinde de bazı arkadaşlarımız AKP liselerinden gösterilmek suretiyle parlamento seçimlerine birlikte katılacağız."

"14 MAYIS’TA BİR SEÇİME GİDECEĞİZ SAVAŞA DEĞİL"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yapıcıoğlu, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Arkadaşlar bize göre ittifaklar siyasetin doğasında olan bir şeydir. Özellikle de bu sistemde yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir kişinin yürütme erki alabilmesi için mutlaka geçen oyların yarısına alması lazım. Yani bir kişinin cumhurbaşkanı olarak seçilmesi için mutlaka geçerli oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor. Öte taraftan, yüzde 7’lik bir seçim barajı var. Bu iki husus partileri ittifak yapmaya zorluyor. Elbette partiler kiminle ittifak kuracağını, aday çıkarıp çıkarmayacağını kendi yetkili kurullarında tartışarak karar verirler. Kim aday çıkardı, kim çıkarmadı, kim kimi destekliyor o partinin iç mekanizmalarının kararlarıdır. Ona da biz yorum yapmayız. Dilin sertleşmesiyle ilgili de biz sadece bu seçim döneminde değil, uzun yıllardır bu konudan şikayetçiyiz. Biz 14 Mayıs’ta bir seçime gideceğiz, savaşa değil. Dilin bu kadar sertleşmesi iyi bir şey değil. Biz bundan şikayetçiyiz. Bunun olmaması gerektiğini düşünüyoruz. 14 Mayıs’ta kim seçilirse seçilsin bütün ülkenin cumhurbaşkanı olacak, sadece kendisine oy verenlerin değil. Dolayısıyla herkesin dilini ona göre gözden geçirmesi, kontrol etmesi ve kırıcı üsluptan vazgeçmesi bizim tavsiyemiz ve önerimizdir. Biz dilimizi sertleştirmemeye azami derecede gayret sarf ettik. Diğer siyasi partilerden de bunu bekliyoruz.”

YAZICIOĞLU'NDAN BBP ÇIKIŞINA YANIT

Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin, "HÜDA PAR'ın parti programında onaylamadıkları ve kabul etmedikleri maddeler olduğu" yönündeki sözlerinin sorulması üzerine de şunları dile getirdi:

“Her partinin kendine ait bir parti programı vardır. Bu ittifak görüşmelerine başlamadan önce, hatta seçime belki bir yıldan daha fazla bir zaman varken biz şunu söyledik. "Evet bugünkü sistem, siyasi parti ittifaklarını zorluyor. Ama biz ne olursa olsun mutlaka bir ittifak içerisinde yer alacağız diye bir duruşumuz yok. Eğer biz kendimiz kalarak, kendi kimliğimizle, kendi programımızla bir ittifak içerisinde yer alabileceksek, böyle bir teklif gelirse bunu değerlendiririz" dedik. Ve neticede de bu ittifakın içerisinde, diğer ittifakın içerisindeki partiler için de aynı şeyi geçerli, programları birbirinden çok farklı olan partiler vardır. Her parti bu ittifakların içerisinde kendi tüzel kişiliği şahsiyetini muhafaza ediyor. Partilerden birisi diğerine iltihak etmiyor, katılmıyor. Bizim parti programımızdaki her hususun başka bir siyasi parti tarafından olduğu gibi kabul edilmesi zaten beklenmemelidir. Eğer her konuda aynı düşünseydik farklı farklı partilerin çatıları altında siyaset yapmazdık.”

HÜDA PAR’ın Meclis'te kaç milletvekili ile temsil edileceğinin sorulması üzerine Yapıcıoğlu, “Bakacağız. Onu liseler açıklandığından göreceksiniz. Dediğim gibi yani biz "Şu kadar milletvekilliği vermezseniz biz bu işte yokuz" ya da "İşte şuralardan şu kadar milletvekili olacak" diye bir pazarlığa girmedik” dedi.

"LİSTELER AÇIKLANDIĞINDA GÖRECEKSİNİZ ADAY OLUP OLMADIĞIMI"

Bir başka gazetecinin ‘Siz nereden aday olacaksınız’ sorusuna ise “Listeler açıklandığında göreceksiniz aday olup olmadığımı ya da olacaksam nereden olacağımı o zaman görürsünüz. Şimdiden ben onu söylemeyeyim. Bizim hedefimiz listeler ne şekilde oluşturulursa maksimum sayıya ulaşılabilir. Biz onu tespit etmeye ve onu uygulamaya çalışıyoruz” diye cevap verdi.

Anka Haber Ajansı