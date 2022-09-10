Hurda Deposunda Çıkan Yangın, Büyümeden Söndürüldü

ELAZIĞ'da hurda deposu ve yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, motosikletli yunus timleri, ardından da ifaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da hurda deposu ve yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, motosikletli yunus timleri, ardından da ifaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasyıla görüntülendi.

Salı Baba Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir hurdacıya ait depoda ve çevresindeki otluk alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Motosikletli Yunus Timleri Büro Amirliği ekipleri, ilk müdahalede bulundu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgeye itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında maddi zarar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı