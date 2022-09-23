Hurdacıda Kesilmek İstenen Yangın Söndürme Tüpünün Patlaması Kamerada

Hurdacıda Kesilmek İstenen Yangın Söndürme Tüpünün Patlaması Kamerada

TOKAT'ın Turhal ilçesinde bir hurdacıda, yangın söndürme tüpünün spiral vanasının kesildiği sırada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Yaşar Erkan İÇEN/ TURHAL (Zile), (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesinde bir hurdacıda, yangın söndürme tüpünün spiral vanasının kesildiği sırada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Turhal'da bir hurdacıda meydana geldi. Tevfik ve Hüseyin Geçgel kardeşlerin, kendilerine ait hurdalıkta eski yangın söndürme tüpünün spiral vanasını makine ile kesmeye çalıştıkları sırada patlama oldu. Bu sırada iş yerinin önünde oturan babaları Arslan Geçgel'in ayağına yangın söndürme tüpünden kopan parça çarptı. Yaralanan Arslan Geçgel, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Geçgel, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Hurdacıda Kesilmek İstenen Yangın Söndürme Tüpünün Patlaması Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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