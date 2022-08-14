Hurdacıların 'bakır Kablo' İçin Yaktığı Ateş Ormanı Tutuşturdu (2)- Yeniden

Hurdacıların 'bakır Kablo' İçin Yaktığı Ateş Ormanı Tutuşturdu (2)- Yeniden

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı.

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/ KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı. Yangının, hurdacıların içerisindeki bakır telleri almak için yaktıkları kablolardan çıktığı belirlenirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Karamürsel ilçesi Çamçukur mevkisindeki ormanda çıktı. Kısa sürede tüm yamacı saran yangına çok sayıda AFAD, itfaiye ve orman işletme ekipleri ile 2 helikopterle müdahale edildi. Yaklaşık 3 dönümlük alanda etkili olan yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında, yangının çıktığı nokta da belirlendi. Yangına, içerisindeki bakır telleri almak için bölgede kablo yakan hurdacıların neden olduğu belirlendi. Polis, yangınla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Hurdacıların 'bakır Kablo' İçin Yaktığı Ateş Ormanı Tutuşturdu (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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