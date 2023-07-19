Hüseyin Baş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Sen Sat, Ben Babalar Gibi Geri Alacağım"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz neyin satılıp satılmayacağını çok iyi biliriz” sözlerine yanıt vererek, “Sen sat, ben babalar gibi geri alacağım” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz neyin satılıp satılmayacağını çok iyi biliriz” sözlerine yanıt vererek, “Sen sat, ben babalar gibi geri alacağım” dedi.

Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turuna çıkarken söylediği “Biz neyin satılacağını neyin satılmayacağını çok iyi biliriz” sözlerine, bugün Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi.

Baş, ilk paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini alıntıladı ve “Sarayı sat, Araplar saraya bayılır” dedi. Hüseyin Baş, daha sonra da “Sen sat, ben babalar gibi geri alacağım” mesajıyla bir video yayınladı. AKP iktidarları döneminde özelleştirilen kurumların isimlerinin sıralandığı videoda, Hüseyin Baş’ın daha önce yaptığı konuşmalardan şu bölümlere yer verildi:

"BABALAR GİBİ VERDİLER, BABALAR GİBİ GERİ ALACAĞIM"

“Cumhuriyet’in kazanımı olan hangi fabrika kapatıldıysa tekrar açacağız. Cumhuriyet’in kazanımı olan hangi işletme, fabrika satıldıysa geri alacağız, ‘Geriye dön, marş marş’ diyeceğiz.

Cumhuriyet’imizin, vatanımızın, toprağımızın altında hangi madenim, hangi kıymetim varsa bunu da Türk Milleti olarak biz işleteceğiz, size söz veriyorum.

Neyi verdilerse geri alacağım. Nasıl alacağım? Babalar gibi alacağım. Babalar gibi verdiler, babalar gibi geri alacağım."

Anka Haber Ajansı