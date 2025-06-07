Hüseyin Baş'tan Özgür Özel'e Ferdi Zeyrek İçin Geçmiş Olsun Telefonu

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık duruma hakkında hem bilgi aldı hem de geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık duruma hakkında hem bilgi aldı hem de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e acil şifalar diledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunan Hüseyin Baş yaşanan olaydan duyduğu üzüntüsünü dile getirdi ve Zeyrek’in sağlığına kavuşması için dua ettiğini söyledi.

Anka Haber Ajansı