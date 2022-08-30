Husumetlisini Sokak Ortasında Tabanca İle Vurarak Öldürdü

Husumetlisini Sokak Ortasında Tabanca İle Vurarak Öldürdü

ADANA'nın Seyhan ilçesinde Burhan Can (28), karşılaştığı husumetlisi Deniz Kutlu'yu (24) tabanca ile vurarak öldürdü.

Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Seyhan ilçesinde Burhan Can (28), karşılaştığı husumetlisi Deniz Kutlu'yu (24) tabanca ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınıp, tutuklanan Can, ifadesinde, "Deniz'in bana borcu vardı, ödemeyince aramızda husumet başladı. Olay günü de bana küfredince vurdum" dedi.

Olay, 12 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Evinden çıkan Deniz Kutlu, husumetlileri Burhan Can (28), Mehmet E. (23) ve Ramazan E. (20) ile karşılaştı. 2021'de bir kavgada bacağından tabanca ile vurulan Mehmet E., olay karıştığını iddia ettiği Deniz Kutlu ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Burhan Can, belinden çıkardığı tabancayla Kutlu'yu sırtından ve kolundan vurdu. Kutlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Deniz Kutlu, kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandığı evi tespit edip, harekete geçti. Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Burhan Can, sorgusunda, "Deniz'in bana borcu vardı, ödemeyince aramızda husumet başladı. Olay günü de bana küfredince vurdum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan Can tutuklandı, kuzenler Mehmet E. ile Ramazan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Husumetlisini Sokak Ortasında Tabanca İle Vurarak Öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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