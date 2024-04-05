İbb 1. Hukuk Müşaviri Sönmez: İstanbullunun Hakkı İstanbulluya Verilsin, Hukuk Dışı Uygulamalar Son Bulsun

Covid-19 salgını döneminde belediyelerin başlattığı kampanyalara Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur" diye tepki göstermiş, süreçte İstanbulluların İBB'ye bağışladığı 6.2 milyon liraya el konulmuştu. Anayasa Mahkemesi (AYM), 'İzinsiz toplanan yardım paralarına el konularak bunların mülkiyetinin kamuya geçirilmesini' düzenleyen hükmü iptal etti. Bunun üzerine İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez de bir açıklama yaptı, "İstanbullunun hakkı İstanbulluya verilsi

HAKAN KAYA

Covid-19 salgını döneminde belediyelerin başlattığı kampanyalara Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur" diye tepki göstermiş, süreçte İstanbulluların İBB'ye bağışladığı 6.2 milyon liraya el konulmuştu. Anayasa Mahkemesi (AYM), "İzinsiz toplanan yardım paralarına el konularak bunların mülkiyetinin kamuya geçirilmesini" düzenleyen hükmü iptal etti. Bunun üzerine İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez de bir açıklama yaptı, "İstanbullunun hakkı İstanbulluya verilsin hukuk dışı uygulamalar son bulsun" çağrısında bulundu.

Sönmez sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Merkezi idare pandemi döneminde belediyelere yapılan bağışlara yardım toplama kanununa aykırılıktan el koymuştu. Anayasa mahkmesi el konulmasına imkan tanıyan kanuni düzenlemeyi iptal etti. Bu vesileyle Danıştay'da devam eden ve pandemide bağış toplamamızı engelleyen genelgeye ilişkin açtığımız davada Danıştay Savcısının genelgenin iptali için verdiği görüşe rağmen 3 yıldır karar bekliyoruz. İstanbullunun hakkı İstanbulluya verilsin hukuk dışı uygulamalar son bulsun"

ERDOĞAN, "DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMANIN ANLAMI YOKTUR" DİYE KARŞI ÇIKMIŞTI

Covid-19 küresel salgının başladığı günlerde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaş ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kampanyaları başlatmıştı. AKP iktidarının vatandaşlara maske dağıtmakta bile zorlandığı günlerde başlatılan bu kampanyaya geniş katılım başlamıştı. Ancak hem İçişleri Bakanlığı hem Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan karşı çıkmıştı. Erdoğan, "Bütün kampanyalar sadece Cumhurbaşkanlığı makamının açıkladığı birimler tarafından yürütülmektedir. Burada birçok belediyelerimiz, valiliklerimizin izni olmaksızın bu tür kampanyalar açacak olursa bu devlet içinde devlet olma mantığıdır. Yasalar buna müsaade etmiyor" demişti.

İstanbulluların küresel salgın döneminin başında ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için İBB’ye bağışladığı 6.2 milyon liraya da Şubat 2022 tarihinde el konulmuştu.

Anka Haber Ajansı