İbb, Antakya Ve Samandağ’da 2 Örnek Barınma Merkezi İnşa Ediyor

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketini yaşayan Hatay’ı 4’üncü kez ziyaret etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antakya ve Samandağ’da inşa edecekleri, 1550 kişi kapasiteli iki farklı barınma merkeziyle ilgili Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi. Merkezlerden birinin TBMM CHP Grubu tarafından depremzedelere katkı sunmak amacıyla toplanan 10 milyon lira ile inşa edileceği bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bu konuda en örnek çalışmaları, sürecin güvencesi olan d

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketini yaşayan Hatay’ı 4’üncü kez ziyaret etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antakya ve Samandağ’da inşa edecekleri, bin 550 kişi kapasiteli iki farklı barınma merkeziyle ilgili Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi. Merkezlerden birinin TBMM CHP Grubu tarafından depremzedelere katkı sunmak amacıyla toplanan 10 milyon lira ile inşa edileceği bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bu konuda en örnek çalışmaları, sürecin güvencesi olan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın da koordinasyonunda Hatay'da başarabileceğimize, 14 Mayıs'tan sonra, sizin Cumhurbaşkanlığınızla birlikte, çok özenli bir çalışmayla 10 şehrimize de çok kıymetli bir süreci kazandıracağımızdan eminim. TBMM CHP Grubu’na teşekkür ediyorum. Her birinin katkısına minnet duyuyoruz. İnşallah yakın zamanda bu geçici barınma alanlarımızı, buradaki depremzede vatandaşlarımızla buluşturacağımızın sözünü, huzurunuzda vermiş olalım” dedi.

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketini yaşayan Hatay’ı; CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve milletvekilleriyle birlikte 4’üncü kez ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin Hatay’daki ilk durağı, deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşların bir bölümünün defnedildiği Narlıca Mezarlığı oldu. Merhum vatandaşların mezarlarına karanfil bırakan heyet, yaşamını yitiren yurttaşları, dualarla andı. Mezarlıktan Antakya’daki Hatay EXPO çadırına geçen Kılıçdaroğlu, burada düzenlenen “Millet Buluşması”na katılarak, canlı yayınlanan konuşmasıyla vatandaşlara hitap etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin ziyaret noktalarından biri de İBB’nin Antakya’da 35 dönüm arazi üzerine konumlandırdığı Afet Koordinasyon Merkezi oldu. Burada bir konuşma yapan İmamoğlu şunları söyledi:

"HATAY’DA BÜYÜK BİR EKİBİZ: Lütfü Savaş Başkanımız ile beraber ve buradaki bütün sistemi içine katarak, ihtiyaçlarını gözeterek ve iş birliği içinde de Hatay Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonuyla saha hizmeti yürüten büyük bir ekibiz şu anda. Elbette ihtiyaçlar günden güne değişiyor ve bu değişimle birlikte biz bunları karşılama gayreti içerisindeyiz. Bu süreç içerisinde tabii ilk etaptaki ihtiyaçlarla bugünkü ihtiyaçları arasında çok fark var. Artık barınma temelli, kentin geleceğini düşünen, ama aynı zamanda güncel sağlık sorunları, çevre sorunlarıyla ilgilenen ve bir kısım altyapıyla ilgili süreçleri mutlaka gözeten bir anlayışla süreci sürdürüyoruz.

KOORDİNASYONU LÜTFÜ SAVAŞ BAŞKANIMIZ SAĞLIYOR: Hatay ve depremden etkilenen şehirlerin geleceği çok önemli. Bunu, az önce siz de konuşmanızda ifade ettiniz. O kentin geçmişiyle, sosyolojik yapısıyla, beklentileriyle özdeşleşen ve bir ortak akılla hem ulusal hem uluslararası düzeyde çok önemli teknik insanların katkı sunacağı bir zemin de var. Lütfü Savaş Başkanımız, bu konuda önemli bir koordinasyon sağlıyor. Hem Hatay şehrinin mimarları, mühendisleri, teknik insanları hem de Türkiye'nin farklı yerlerinden kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları, onun nezdinde kentin geleceğini konuşuyorlar. Tabii ki bütün hizmetlerimizi AFAD'la birlikte, konuşarak, onların koordinasyonuyla da sürdürüyoruz. Bütün bu süreçler işletilirken, bizim özellikle afet bölgesine, yani bu depremi yaşadığımız noktalardaki afet bölgesine önerimiz; geçici bir konut sistemiyle, süreci en az 2-3 yıllık ihtiyacı karşılayacak bir teknik altyapıya sahip halde toparlayıp, az önce bahsettiğim prensiplerle yeni Hatay'ı, geçmişiyle bağ kuran güçlü bir tasarımla, mimariyle inşa edebilmek.

TBMM CHP GRUBU’NDAN PROJELERE 10 MİLYON LİRALIK KATKI: Bu konuda, arkadaşlarla birlikte örnek bir çalışma içindeyiz. Hatay Büyükşehir Belediyesi Belediyemizin de oluruyla, yer göstermesiyle hem burada, Antakya'da hem de Samandağ'da, toplamda bin 600’e yakın insanımızı barındıracak, kalıcı değil geçici, ama 2-3 yılı kapsayacak, farklı hizmetler içinde barındıracak barınma alanlarını oluşturuyoruz. Birinin inşası başladı, altyapı süreçleri devam ediyor. Bir diğerinin de hemen hızlıca, önümüzdeki 2-3 gün içerisinde başlayacak. Bu bahsettiğim projelerden bir tanesinde, iş birliğini yaptığımız özel bir durum da var. Cumhuriyet Halk Partimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu'nun yaklaşık 10 milyon liralık da katkısını sunarak yapacağımız bu geçici barınma alanlarından birine büyük bir katkı sunmuş olacak. Bence çok faydalı, örnek bir süreci kazandırmış olacağız. KİPTAŞ Genel Müdürümüz, inşasını bizim şehircilik grubumuz adına üstlendi."

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un sunumunun ardından yeniden söz alan İmamoğlu, Hatay girişinde alelacele 4-5 katlı binaların yapılmaya başlandığına tanık olduklarını belirtti. İmamoğlu şunları söyledi:

"BİLİNDİK KONUTLARI YAPMAK BU ŞEHİRLERE YAŞATILACAK İKİNCİ ACI OLUR: Bilindik konutları yapmak, yaşadığımız afetten sonra, bu acıyla beraber, bu şehirlere yaşatılacak ikinci acı olur. O bakımdan kentlerimizi planlı, prensipli bir şekilde geleceğe hazırlamamız şart. Bu konuda en örnek çalışmaları, burada sürecin güvencesi olan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın da koordinasyonunda Hatay'da başarabileceğimizi, ama sizlerle birlikte, 14 Mayıs'tan sonra sizin Cumhurbaşkanlığınızla birlikte, bence çok özenli bir çalışmayla bu 10 şehrimize de çok kıymetli bir süreci kazandıracağımızdan eminim. Buna da ihtiyacı var. İnşallah yakın zamanda bu geçici barınma alanlarımızı, ki Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grubu’na teşekkür ediyorum, her birinin katkısına minnet duyuyoruz, buradaki depremzede vatandaşlarımızla buluşturacağımızın sözünü, huzurunuzda vermiş olalım."

KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ KURT, SUNUM YAPTI

KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt’un verdiği bilgilere göre; Antakya ve Samandağ’da, iki farklı bölgede geçici barınma alanları kurulacak. Çalışmalar, KİPTAŞ koordinasyonunda ve İBB’nin ilgili birimlerinin desteği ile gerçekleştirilecek. Mevcuttaki uygulamalarda kullanılan malzemelerin tercih edileceği proje, benzerlerinden rengi, çatı formlarında yapılan değişiklikleri, tasarımı ve sosyal alanlarıyla ayrılacak. Uzun süreli kullanıma uygun mahalle alt bölgeleri tasarlanarak oluşturulan proje kapsamında, iki bölgede, farklı modüllerden oluşan, toplam bin 550 kişinin barınabileceği, altyapıları tamamlanmış 304 birim kurulacak. Antakya’da, 226 birimden oluşacak, bin 150 kişilik geçici barınma alanının imalatı, 14 Mart itibariyle başladı. Samandağ’da, 78 birimden oluşacak, 400 kişilik geçici barınma alanının imalatına ise 21 Mart’ta başlanacak. Her iki projenin de 3,5’ar ay içinde tamamlanması öngörülüyor. Projelerde, solar aydınlatma armatürleri kullanarak, enerji verimliliği sağlanacak.

Anka Haber Ajansı