İbb Başkan Vekili Nuri Aslan: “Var Mısınız Meclis'i Toplayıp Şişli'de Kayyumu Geri Almaya”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi oturumlarında, İBB ve Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Özgür Doğru’nun konuşması sırasında, AK Parti’li Meclis Üyesi’nin, “Şişli’yi Şişli'de konuşun” demesi üzerine araya giren İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, “Kim dedi 'Şişli’yi de konuşun' diye. Var mı cesaretin, Meclis'i toplayıp seçim yapmaya, var mısın kayyumu geri almaya, var mısınız hukuktan yana olmaya, yoksanız konuşmayın” dedi.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi oturumlarında, İBB ve Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Özgür Doğru’nun konuşması sırasında AK Partili’li bir meclis üyesinin, "Şişli’yi Şişli’de konuşun" demesi üzerine araya giren İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "Kim dedi "Şişli’yi Şişli’de konuşun" diye. Var mı cesaretin, var mı meclisi toplayıp seçim yapmaya, var mısın kayyumu geri almaya, varmışınız hukuktan yana olmaya, yoksanız konuşmayın" dedi.

İBB Meclisi’nin nisan ayı oturumlarının ilk birleşimi, Saraçhane’deki başkanlık binasında, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında yapıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk kez toplanan oturumda, İBB ve Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Özgür Doğru söz aldı.

Konuşmasının başında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan diğer belediye başkanlarını selamlayan Doğru'nun konuşması sırasında, AK Parti’li bir meclis üyesi, "Şişli’yi Şişli’de konuşun" diyerek seslendi.

Oturumu yöneten İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bunun üzerine araya girerek, "Kim dedi "Şişli’yi Şişli’de konuşun" diye. Var mı cesaretin, var mı, Meclis'i toplayıp seçim yapmaya, var mısın kayyumu geri almaya, var mısınız hukuktan yana olmaya, yoksanız konuşmayın" dedi.

Aslan'ın sözleri, CHP'li meclis üyeleri tarafından alkışlanarak desteklendi.

Anka Haber Ajansı