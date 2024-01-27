İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Hep Birlikte Başaracağız”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşini kaybeden önceki dönem CHP Çatalca İlçe Başkanı Mehmet Seddar Çoban’ı taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından seçim çalışmaları için CHP Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ile buluşan İmamoğlu, “Erhan Başkanımın hem İBB’de hem de Çatalca Belediyesi’ndeki başarılarını biliyorum. İnanıyorum ki hep birlikte başaracağız.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşini kaybeden önceki dönem CHP Çatalca İlçe Başkanı Mehmet Seddar Çoban’ı taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından seçim çalışmaları için CHP Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ile buluşan İmamoğlu, “Erhan Başkanımın hem İBB’de hem de Çatalca Belediyesi’ndeki başarılarını biliyorum. İnanıyorum ki hep birlikte başaracağız.” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Müge Çoban'ı kaybeden önceki dönem CHP Çatalca İlçe Başkanı Mehmet Seddar Çoban’ı taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyareti sonrası İmamoğlu, daha sonra CHP Çatalca Belediye Başkan Adayı Erhan Güzel ile buluştu. İBB Yuvamız İstanbul Kreşi ve Çatalca İtfaiye İstasyonunda yapılan ziyarette, İmamoğlu, şunları söyledi:

“ÇATALCA’DA DA BÜYÜK ADIMLARA ATTIK: Değerli dostum Erhan Güzel ile Çatalca'da çok güzel bir yürüyüş planlıyoruz. Yıllarını Çatalca’ya verdi. Hem ilçe belediyesindeki belediyecilik hizmeti, hem de İBB’deki beş yıllık yol arkadaşlığımızla yapabileceklerini çok iyi biliyorum. Kıymetli bir başkan adayımız, ki ben de Çatalca’ya hep özenle bakan birisiyim. Hep birlikte çalışacağız. Önümüzdeki dönemde İBB olarak beş yılda verdiğimiz hizmetleri daha da katlayarak, daha da büyüterek hem kreşle, hem çevre yatırımlarıyla İstanbul’u zenginleştireceğiz. Çatalca’da da büyük adımlar attık. Köylerdeki çiftçilerimizin yanında olduk, köylerimizi geliştirdik, güzelleştirdik, devam edeceğiz. Bütün hemşehrilerimden destek istiyorum. Hep birlikte çok güzel günlere yürüyeceğiz. Her şey çok güzel olacak.”

Anka Haber Ajansı