İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Osmaniye'de Protesto Edildi

Haber- Erhan Özmen

(OSMANİYE)- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. CHP Osmaniye il binası önünde toplanan binlerce kişi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı kararının üçüncü gününde de birçok şehirde tepkiler ve protestolar sürüyor. CHP Osmaniye il binası önünde toplanan binlerce kişi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

CHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Ahmet Salgut şunları kaydetti:

"Aramızda sadece Cumhuriyet Halk Partililer yok. STK başkanları, diğer siyasi partililerimizin başkanları, yöneticileri, dernek örgütlerimizin başkanları ve yöneticileri, esnaflar, çiftçiler, partili olmayan her vatandaşımız burada. Ne için buradalar; geleceğimizin hukukunu korumak için, demokrasi için adalet için buradalar. Bu duyarlı vatandaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ülkede adalet kalmadı. Çünkü halkın iradesine tahammül yok. Çünkü ülkemizde demokrasi yok edilmek isteniyor. Bugün buraya adaleti halkın iradesini ve onurumuzu savunmaya geldik.

16 milyon insanın iradesi hiçe sayıldı diyen CHP Kadirli Belediye Başkanı Mert Olcar konuşmasında, "İstanbul’da Saraçhane’den Ekrem Başkanımızın evinden kucak dolusu selamlar getirdim sizlere. Buraya geldik vücudumuzun bir tarafı yaralı. Vücudumuzun bir tarafı kırgın. 16 milyon insanın iradesi hiçe sayıldı. Ekrem İmamoğlu neredeyse 72 saattir gözaltında. Halkın iradesi yok sayıldı yok. Neden Ekrem İmamoğlu 293 bin bebeye halk süt dağıttı ondan İmamoğlu. Neden İmamoğlu biliyor musunuz kent lokantalarının, çocuk kreşlerinin mimarı olduğu için İmamoğlu. Neden İmamoğlu biliyor musunuz onlarca metroyu dünyada en başarılı şekilde açan tek belediye başkanı ondan İmamoğlu. Kadınlar seninle beraber sayın Başkanım. Çocuklar seninle beraber Ekrem Başkanım. Yaşlılar seninle beraber Ekrem Başkanım. Seninle beraberiz. Senin yolundayız. Senin arkandayız. Yapılan bu işler doğru değil. Bu iş doğru değil. Hep bir ağızdan ne söylemeliyiz. Hep bir ağızdan kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" ifadelerini kullandı.

Bugün burada adaletin ayaklar altına alındığı utanç gününde toplandık diyen CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, "Burada sandığın kutsallığına darbe vurulmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’nu altı boş gerekçelerle tamamen siyasi hesaplarla gözaltına alınmasını asla kabul etmiyoruz. Biz Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız. Ama sadece onun değil, bu ülkede adalet isteyen özgürlük isteyen herkesin yanındayız. Bu mücadele bir kişi için değil, bu mücadele Türkiye’nin geleceği içindir. Buradan iktidara sesleniyoruz. Ya bu ülkeye iktidarı adaleti geri getirirsiniz ya da bu halk sizin kurduğunuz adaletsiz düzeni yıkar demokrasiyi yeniden inşa eder. Kurtuluş tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından binlerce kişi sloganlar eşliğinde yürüyüş yaparak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti. Polis barikatını aşan partililer yürüyüşlerine parti binası önünde son verdi.

Anka Haber Ajansı