İbb Başkanı İmamoğlu: "14 Mayıs Milat Olacak"

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından “14 Mayıs, şehirlerimizin sağlıklı şekilde ayağa kalkması için bir milat olacak” paylaşımında bulundu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından “14 Mayıs, şehirlerimizin sağlıklı şekilde ayağa kalkması için bir milat olacak” paylaşımında bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Gaziantep'teyiz. Hem millet buluşmasına katıldık hem de depremzede vatandaşlarımızı ziyaret edip sorunlarını dinledik. 14 Mayıs, şehirlerimizin sağlıklı şekilde ayağa kalkması için bir milat olacak” dedi.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya paylaşımında, kendisi ile Kılıçdaroğlu'nun depremzede bir aile ile çadırda sohbet ederken çekilmiş fotoğrafına da yer verdi.

Anka Haber Ajansı