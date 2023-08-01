İbb Başkanı İmamoğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin Ve Murat Karayalçın İle Bir Araya Geldi

İbb Başkanı İmamoğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin Ve Murat Karayalçın İle Bir Araya Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü’nde bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü’nde bir araya geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu akşam eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü’nde bir araya geldi. Ziyarete ilişkin fotoğraf İBB Haber hesabından paylaşıldı.

Anka Haber Ajansı

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