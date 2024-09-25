İbb Başkanı İmamoğlu'na Destek Mesajları: Asla Yalnız Yürümeyeceksin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verilen istinaf sürecindeki davayla ilgili tartışmalar devam ederken, İmamoğlu’na çok sayıda destek mesajı geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Milletimizin iradesine, demokrasimize ve elbette Ekrem Başkanımıza sonuna kadar sahip çıkacağız" derken, çok sayıda belediye başkanı da "Asla yalnız yürümeyeceksin" mesajı paylaştı. İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat da, “Hukuksuzluğu normal karşılamayacağız, alışmayacağız,

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verilen istinaf sürecindeki davayla ilgili tartışmalar devam ederken, İmamoğlu’na çok sayıda destek mesajı geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Milletimizin iradesine, demokrasimize ve elbette Ekrem Başkanımıza sonuna kadar sahip çıkacağız" derken, çok sayıda belediye başkanı da "Asla yalnız yürümeyeceksin" mesajı paylaştı. İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat da, “Hukuksuzluğu normal karşılamayacağız, alışmayacağız, hukuk ve adalet talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz, bıkmayacağız" dedi.

CHP kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak getiren istinaf sürecindeki davayla ilgili durum değerlendirmesi yapmak üzere Emirgan’daki belediyeye ait Beyaz Köşk’te dün bir araya geldi. CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in katılımıyla gerçekleşen toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kısa bir süre katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Olası bir antidemokratik, hukuka aykırı bir karar alınması durumunda Türkiye'ye maliyeti ne olacak, bizi ne bekliyor kısımlarını değerlendirdik. Toplantımızı nihayete erdirdik. Bundan sonrada toplantılarımıza devam edeceğiz. Günbegün bu süreci yakından takip edeceğiz. Biz de sizler gibi yargı sürecini takip ediyor olacağız" dedi.

Destek mesajları: Asla yalnız yürümeyeceksin

Toplantının ardından İmamoğlu’na çok sayıda destek mesajı geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Milletimizin iradesine, demokrasimize ve elbette Ekrem Başkanımıza sonuna kadar sahip çıkacağız" derken, çok sayıda belediye başkanı da "Asla yalnız yürümeyeceksin" mesajı paylaştı. İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez ile avukatı Kemal Polat da açıklama yaptı Sönmez, "Yargı bağımsızlığı, hukuk devletinin temelidir. Ancak, Türkiye'de yargının siyasetin bir aracı olarak kullanıldığı algısı toplumla adalet arasında onarılmaz yaralar açmakta, adalete olan inancı derinden sarsmaktadır" ifadelerini kullanırken, Polat, "Hukuksuzluğu normal karşılamayacağız, alışmayacağız, hukuk ve adalet talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz, bıkmayacağız" açııklamasını yaptı.

İmamoğlu’na destek mesajlarından bazıları şöyle:

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, bu onurlu halkın bir evladı, partimizin çalışkan bir neferi ve yan yana yürümekten onur duyduğumuz yol arkadaşımızdır. İstanbul’u tam üç kez kazanmış ve rakibine milyon oy fark atmış İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, yalnızca İstanbul’un değil, tüm Türkiye'nin gönlünü kazanmıştır, umut olmuştur. Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu sandıkta yenemeyenlerin, yargıyı siyasallaştırarak önüne engel çıkarması, vatandaşlarımızın seçme hakkının da gasbı anlamına gelecektir. Yurdumuza milli egemenliği ve demokrasiyi getiren CHP'nin tüm üyeleri bu hukuksuzluğa karşı duracak iradeye ve birliğe sahiptir. Milletimizin iradesine, demokrasimize ve elbette Ekrem Başkanımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Kimsenin şüphesi olmasın!"

İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez:

"Yargı bağımsızlığı, hukuk devletinin temelidir. Ancak, Türkiye'de yargının siyasetin bir aracı olarak kullanıldığı algısı toplumla adalet arasında onarılmaz yaralar açmakta, adalete olan inancı derinden sarsmaktadır. Oysa demokratik hukuk devletinde mahkemeler millet adına hareket etmekte ve kararlarını hukukun genel prensiplerine uyarak vermektedirler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen ve yukarıda ifade edilen ilkelere tamamen ters düşen yargılama sürecinin millet iradesine saygı gösteren ve hukukun gereklerine riayet eden bir kararla sonlanması en büyük temennimizdir. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için yargı bağımsızlığına ve hukukun üstünlüğüne sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız."

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat:

"Hukuksuzluğu normal karşılamayacağız, alışmayacağız, hukuk ve adalet talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz, bıkmayacağız, Ekrem İmamoğlu başkanımızın deyişiyle "hak yemeyeceğiz hakkımızı da yedirmeyeceğiz'..."

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş:

"Hukuku; çocukları, kadınları, zayıfları, güçsüzleri korurken görmek istiyoruz, iktidarın baskısıyla siyaseti ve toplumu dizayn etmeye çalışırken değil. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun iradesidir. İstanbul, böylesi abes davalara pabuç bırakmadı, bırakmayacak."

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel:

"16 milyon İstanbullunun iradesini temsil eden İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi yasak girişiminin ve bu girişimi meşru zemine oturtmaya çalışan karanlık odakların farkındayız. Sandıkta 1 milyon oy farkı ile kaybettikleri seçimi, ısmarlama yargı kararlarıyla gasp etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Daha önce olduğu gibi İstanbul halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız!"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na verilecek "siyasi yasak" milletten yana siyaseti yasaklama girişimidir. Milletin iradesini hiçe saymaktır. Güdümlü saldırılar bizi yıldıramaz. Yerimiz de yurdumuz da milletin yanıdır. Ekrem Başkan yalnız değildir. Yanındayız, arkasındayız."

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun iradesidir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da halkımızın desteğiyle, adalet yolunda da asla yalnız yürümeyecektir. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu yalnız değildir!"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik hukuksuz bir karar alarak demokrasiyi zayıflatmayı hayal edenler, sarsılmaz bir halk iradesiyle karşılaşır. Bu ülkenin 85 milyon ferdi, tıpkı geçmişte olduğu gibi demokrasinin ve adaletin yanında saf tutar, günü geldiğinde de en ağır cevabı verir. Bu millet, adaletin ve hakkaniyetin temsilcisi olarak Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bağrına bastı; yolunu aydınlattı. Onu asla yalnız yürütmeyeceğiz. Hep birlikte, kurucu değerlerimiz ışığında, ülkemizi yeniden inşa edeceğiz."

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile siyasetin er meydanında, yani halka hizmette yarışamayanlar, halkın iradesini gasp etmek için türlü yollar arıyorlar. Oysa mührün sahibi milletimizdir ve milletimiz Ekrem İmamoğlu'nu çoktan bağrına basmıştır. Demokrasiyi askıya almayı düşünenler bilsin ki, halk yenilmez. Ekrem Başkanımız asla yalnız yürümeyecektir."

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer:

"Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun geleceğe olan inancı ve umududur. Siyasi yasakla bu umudu yok etmeye çalışanlar şunu bilmelidir ki biz yol arkadaşımızı asla yalnız bırakmayacağız! Bu kararı veren zihniyet çok tanıdık; halkın iradesinden korkanlar! Ama biz, her zaman olduğu gibi Ekrem İmamoğlu'nun yanında olacak ve onunla omuz omuza bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz!"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile hizmette ve sandıkta yarışamayanlar, demokrasiye aykırı yollarla halkın iradesini zayıflatmaya çalışıyorlar. Ancak unutmamalıdırlar ki, bu millet iradesini ve vicdanını asla teslim etmez. Ekrem İmamoğlu, bu milletin umududur; halkın desteğiyle bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Hiç kimse milletin kararını değiştirme gücüne sahip değil. Halkın talepleri, özgürlük, eşitlik ve adalet arzusu her geçen gün daha da güçleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun yanındayım, demokrasinin ışığında hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı:

"Son yerel seçimlerde 4.432.862 oy alarak rakibine 1 milyon oy fark atan ve sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin her bölgesinde her kesimden insanın gönlüne giren Sayın Ekrem İmamoğlu, kendisine hakaret eden eski bir bakana aynı şekilde cevap verdiği için siyasi yasaklı hale getirilmeye çalışılıyor. Eğer hukuku yok sayan böyle bir karar alınırsa, bu karar sadece Sayın Ekrem İmamoğlu’na değil, bütün CHP’li belediye başkanlarına karşı alınmış sayılacaktır. İstanbul’da Ekrem Başkan’a yüzde 80,25 ile en yüksek desteği verdiğimiz Kadıköy’de, Kadıköy Belediye Başkanı olarak böyle bir kararda hem Kadıköy’ün hem İstanbullunun oyunu sonuna kadar savunacağım. Derdimiz demokrasi! Derdimiz sandık iradesi!"

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler:

"Halkın iradesi her şeyin üstündedir, Ekrem İmamoğlu yalnız değildir. Göreve geldiği günden bu yana doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye’ye hizmet etmiş, gönülleri fethetmiştir. Sandıktan çıkan sonucu hiçe sayarak milletin iradesini engellemeye çalışanlara karşı halkımız gereken cevabı yine verecektir. İstanbul’un aydınlık geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez:

"İBB Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu, halkın iradesiyle seçilmiş, 16 milyon İstanbulluya hizmette Tam Yol İleri diyerek halka hizmet için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır. Demokrasiye ve Türkiye'ye yakışmayan siyasi yasaklara karşı geçmişte nasıl karşı durduysak, gelecek güzel günlerde de karşı duracağız. Olası akıl dışı bir bu yasağa karşı, Sn. Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yanında, yakınında ve omuz omuza durarak gerekli mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz."

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan:

"Bu fotoğraf İstanbul İttifakı'dır. Milyonların umududur. Türkiye İttifakı'nın gücünü anlamayanlar, fırtınaya çelme takmaya çalışanlar siyasi körlüğün içinde, tarih ve toplum gözünde en gülünç hale düşmekte ısrarcılar. Ekrem İmamoğlu Başkanımızın çıktığı yolda, omuz omuzayız, sonuna kadar!"

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'na yönelik haksız siyasi yasak girişimi, demokrasimize ve halkın iradesine büyük bir gölge düşürme çabasıdır. Ekrem İmamoğlu, yalnızca İstanbul’un değil, tüm Türkiye’nin gönlünde yer bulmuş bir liderdir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da halkımızın desteğiyle, hak, hukuk ve adalet yolunda asla yalnız yürümeyecektir. Demokrasiye olan inancımızla, milletimizin iradesi her zaman en güçlü ses olacaktır!"

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel:

"16 milyon İstanbul halkının iradesi ile üç defa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'na uygulanmak istenen hukuk dışı siyasi yasak girişiminin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi daha güçlü bir şekilde demokrasimizi ve hukukun üstünlüğünü savunacağız. Milletimizin iradesi üstünde hiçbir gücü tanımayacağız. Halep oradaysa, arşın buradadır! Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek. Aydınlık, güçlü ve güzel yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz."

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen:

"Milletin iradesini ve hukuku yok sayanlara, siyasi yasak gibi girişimlerde bulunanlara karşı demokrasiyi ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, milyonlarca yurttaşımızın iradesidir. Demokrasi ve hukuk düşmanlarına bu millet yenilmeyecek, yenilmeyeceğiz."

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen:

"16 milyon İstanbullunun iradesini temsil eden Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin her yerinden yurttaşımızın gönlünde yer edinmiştir. Siyasi yasaklarla bu sevgi durdurulamaz. Ekrem Başkan yalnız değil, millet yanında!"

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu:

"İBB Başkanımız Sn.Ekrem İmamoğlu’na yönelik, millet iradesinin yok sayılacağı güdümlü, ısmarlama saldırılar ve siyasi yasak girişimi, milletten yana siyaseti yasaklama girişimi olacaktır. Ekrem Başkanımıza uygulanmak istenen hukuk dışı siyasi yasak girişiminin karşısındayız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da halkımızın desteğiyle asla yalnız yürümeyecektir. Doğru duvar yıkılmaz!"

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı:

"İstanbul’da 16 milyon İstanbullunun iradesini temsil eden, herkese eşit ve adil hizmet sunan İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak girişimleri ve bu girişimleri yargı kararları ile meşrulaştırmaya çalışan kirli oyunların farkındayız. Biz hukukun üstünlüğünü savunacak, millet iradesi dışında hiç bir gücü tanımayacağız. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yanında dimdik omuz omuza duracağız!"

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya:

"Biz başaracağız, yoksulluğa mahkum ettiğiniz koca bir halk başaracak, adalet ve eşitlik kazanacak. Milletimizin seçtiği, karanlık günlerin içinde bir umut olarak gördüğü, 16 milyon İstanbullunun iradesini teslim ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu engellemeye kimsenin gücü yetmeyecek. Birlikte yürüyecek uzun bir yolumuz var!"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney:

"Halkın iradesi, her şeyin üstündedir. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu yalnız değildir! Göreve geldiği günden beri tarladan sofraya, sokaklardan meydana, kreşlerden kampüse, işçisinden emeklisine; 7'den 70'e milyonların kalbinde yer etmiştir. Sandıktan çıkan millet iradesini siyasi hesaplarla, hukuksuzca engellemeye çalışanlara karşı, Başkanımızın yanındayız."

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile demokratik zeminde mücadele edemeyen zihniyetin, bunu bir süredir antidemokratik yollar ve yöntemlerle yapmaya çalıştığını esefle izliyorum. Kimse unutmasın ki Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun ortak iradesidir. Cezalandırılmak istenen de İstanbullunun iradesidir; her geçen gün sokaklarda, meydanlarda, Anadolu'nun her bir noktasında yükselen eşit, adil ve insanca yaşam talepleridir! Bilinsin ki hiçbir güç, milletimizin iradesine ve demokrasiye olan inancına gölge düşüremez. Ekrem Başkanımızın yanındayız!"

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu:

"Milletin iradesiyle göreve geldiği günden bu yana 16 milyon İstanbulluya eşit, ayrımsız hizmet götürerek yalnızca İstanbulluların değil tüm Türkiye’nin gönlüne giren İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, halka hizmet yolunda kararlı yürüyüşünü sürdürecektir. Sandıkta galip gelen millet iradesi, hukuk dışı yollarla mağlup edilemeyecek. Demokrasi ve adalet yolunda Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu ve milyonlarca yurttaşımızın iradesini savunmaya devam edeceğiz."

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin:

"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik bu haksız yasak girişimi, halkın verdiği oylarla seçilen bir liderin görev yapmasını engellemeye yöneliktir… Her türlü haksızlığa ve adaletsizliğe karşı Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız. Siyasi baskılara boyun eğmeden, demokrasiyi ve halkın iradesini savunmaya kararlıyız. Adaletin tecelli edeceğine ve halkın iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağına inancım tamdır."

Anka Haber Ajansı