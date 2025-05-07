İbb Chp Meclis Grubu, Saraçhane'den Beyazıt'a Yürüyüş Düzenledi

İbb Chp Meclis Grubu, Saraçhane'den Beyazıt'a Yürüyüş Düzenledi

İBB CHP Meclis Grubu, CHP'nin Beyazıt Mitingine katılmak üzere Saraçhane'den yürüyüş düzenledi.

(ANKARA) - İBB CHP Meclis Grubu, CHP'nin Beyazıt Mitingine katılmak üzere Saraçhane'den yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşte, "Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum!" yazılı döviz taşınırken, "Ekrem Başkan yalnz değildir!" sloganı atıldı. İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, yürüyüş sırasında ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "İBB Meclis Grubu olarak biz Saraçhane'den yürümeye karar verdik. Miting alanına gidiyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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