İbb Meclisi'nde Akp’nin Yaptığı Tahsislerin İptali Gündeme Alındı

CHP, geçmişte başka kuruluşlara tahsis edilmiş olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) mülklerini geri almak için harekete geçti. İlk etapta Esenler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde bulunan 3 ayrı gayrimenkulün tahsisinin iptali istendi.