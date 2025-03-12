İbb Meclisi’nde Esenyurt Tartışması: “100’den Fazla İşçi Tazminatsız, 04 Koduyla İşten Çıkarıldı"

İbb Meclisi’nde Esenyurt Tartışması: “100’den Fazla İşçi Tazminatsız, 04 Koduyla İşten Çıkarıldı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin mart ayı ikinci oturumu Saraçhane’de yapıldı. Oturumda söz alan Esenyurt Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyesi Erdinç Aktaş, Esenyurt Belediyesi’ndeki işten çıkarmaları eleştirerek, belediyede yaşanan gelişmelere dikkat çekti. İşten çıkarmaların gerekçesiz yapıldığını savunan Aktaş, "Peki işten çıkarma sebebi olarak ne gösterebildi? Kocaman bir hiç. 04 koduyla 100’den fazla emekçi arkadaşımız tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldı.” dedi.

Haber: Tuba KARA/Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin mart ayı ikinci oturumu Saraçhane’de yapıldı. Oturumda söz alan Esenyurt Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyesi Erdinç Aktaş, Esenyurt Belediyesi’ndeki işten çıkarmaları eleştirerek, belediyede yaşanan gelişmelere dikkat çekti. İşten çıkarmaların gerekçesiz yapıldığını savunan Aktaş, "Peki işten çıkarma sebebi olarak ne gösterebildi? Kocaman bir hiç. 04 koduyla 100’den fazla emekçi arkadaşımız tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldı.” dedi.

(İBB) Meclisi’nin mart ayı ikinci oturumunda Esenyurt tartışması yaşandı. Esenyurt Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyesi Erdinç Aktaş, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Ulutaş’ın Esenyurt Belediyesi’ndeki görevine değinerek, “Bu arkadaş tam bir partizan. Esenyurt’u tanımaz, Beyoğlu’ndan gelmiş, Esenyurt’ta tam bir emek düşmanlığı yapıyor. Göreve geldiği günden itibaren, ekonomik krizin derinleştiği bu süreçte, 100’den fazla arkadaşımızı işten çıkardı.” ifadelerini kullandı.

İşten çıkarmaların gerekçesiz yapıldığını savunan Aktaş, "Peki işten çıkarma sebebi olarak ne gösterebildi? Kocaman bir hiç. 04 koduyla 100’den fazla emekçi arkadaşımız tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldı.” dedi.

“Kayyum çayımızı ve şekerimizi kesti”

Aktaş, seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından atanan kayyum başkanın yönetimindeki belediyede devam eden uygulamalara da tepki göstererek, "Esenyurt Meclis üyeleri, 17’nci günün sonunda grup odasına girebildiler. Şu an yine kayyum, CHP grup odasının çaycısını da aldı, çay ve şekerimizi de kesti. Fakat sorun değil, biz çayımızı kendimiz de demleyebiliriz." diye konuştu.

"Belediyeyi kim yönetiyor?"

Esenyurt Belediyesi’ndeki yönetim yapısına dair de eleştirilerde bulunan Aktaş, kayyum yönetimine ilişkin bir fotoğraf paylaşarak, "Aşık Veysel Mahallesi’ndeki bir programa katılıyor kayyum, ama fotoğrafta ortada AKP İlçe Başkanı var, kayyum ise en köşede. Kayyum, AKP İlçe Başkanı’nı protokole çağırıyor ama diğer siyasi partilerin temsilcilerine yönelik bir davet yok. Belediyeyi bu arkadaş mı yönetiyor?" diye sordu.

Anka Haber Ajansı

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