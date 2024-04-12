İbb Meclisinde Sandalye Dağılımı Belli Oldu, Chp 185 Üye İle Çoğunlukta

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz süreçlerinin tamamlanmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde çoğunluğu elde eden CHP'nin sandalye sayısı da belli oldu. 39 ilçeden 25'inde meclis çoğunluğunu kazanan CHP'nin İBB Meclisi'nde üye sayısı 185 oldu. Mecliste AKP 129 üye ile temsil edilecek, MHP ise iki sandalyeye sahip.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz süreçlerinin tamamlanmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde çoğunluğu elde eden CHP'nin sandalye sayısı da belli oldu. 39 ilçeden 25'inde meclis çoğunluğunu kazanan CHP'nin İBB Meclisi'nde üye sayısı 185 oldu. Mecliste AKP 129 üye ile temsil edilecek, MHP ise iki sandalyeye sahip.

İBB önceki dönem Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada belediye meclisinde sandalye dağılımını paylaştı. "31 Mart'taki yerel seçimler sonrası İstanbul'un 39 ilçesinin 25'inde belediye başkanlığı ve ilçe meclis çoğunluğunun CHP'de olduğu kesinleşti" diyen Buğra Gökçe 316 sandalyeli mecliste MHP'nin iki, AKP'nin ise 129 üye sayısına ulaşabildiğini belirtti. Gökçe şöyle yazdı:

"İstanbul'a ilişkin YSK'ye itiraz süreçleri tamamlandı. İBB son dağılım şöyle gerçekleşti:

CHP: 185 + İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

AKP: 129

MHP: 2"

Buğra Gökçe, İBB Meclisi'nin seçim sonrasi ilk toplantısı için 15 Nisan Pazartesi gününün belirlendiğini de duyurdu.

Anka Haber Ajansı