İbb, Serdar Haydanlı'nın Kamu Kurumlarından Aldığı İki İhalenin Belgesini Paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme getirdiği Serdar Haydanlı'nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve RTÜK başta olmak üzere kamu kurumlarından 14 ihale aldığını, 14 ihaleden 11’inin Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçilmeden önce 2018-2019 yılları arasında İBB şirketlerine ait olduğunu belirterek, aldığı son ihalelerden ikisinin belgesini paylaştı. Açıklamada, Haydanlı’nın Özgür Özel’in açıklamasından sonra yeniden gözaltına alınmış olabileceği değerlendirmesine yer

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme getirdiği Serdar Haydanlı'nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve RTÜK başta olmak üzere 14 ihale aldığını, 14 ihaleden 11’inin Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçilmeden önce 2018-2019 yılları arasında İBB şirketlerine ait olduğunu belirterek, aldığı son ihalelerden ikisinin belgesini paylaştı. Açıklamada, Haydanlı’nın Özgür Özel’in açıklamasından sonra yeniden gözaltına alınmış olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

İBB, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmada gözaltına alınan ancak serbest bırakıldığını gündeme getirdiği Serdar Haydanlı’nın kamudan aldığı ihalelerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok bürokratla birlikte gözaltına alınan iş insanı Serdar Haydanlı, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükten kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Gözaltı hakkında yapılan haberler bazı medya kurumları tarafından silindi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel söz konusu iddiayı, İBB’de düzenlediği basın toplantısında belgeleriyle birlikte açıkladı. Ancak Özel’in açıklamasından birkaç saat sonra savcılık kaynakları Serdar Haydanlı'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olduğunu ve tüm şüpheliler ile birlikte adliyeye mevcutlu olarak sevk edileceği bilgisini paylaştı. Haydanlı’nın, CHP Genel Başkanı Özel’in açıklamasından sonra yeniden gözaltına alınmış olabileceği değerlendiriliyor.

RTÜK ve İletişim Başkanlığı'ndan iki ihale

Açıklamada, Özgür Özel’in Haydanlı’ya ait “Dörtbuçukg Ajansı”nın Cumhurbaşkanlığı ve 2019 seçimleri öncesinde İBB’den ihale aldığını açıkladığı anımsatılırken, şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan araştırmada 2016 yılında Serdar Haydanlı tarafından kurulan, Dörtbuçukg Ajans Organizasyon Ltd. Şirketi, kamu kuruluşlarından toplam 14 ihale aldı. İlk ihalesini 2018 yılında İBB’ye ait Beltur A.Ş.’den alan firma, aynı yıl içinde yine İBB’ye ait Kültür A.Ş.’den de 5 ihale aldı. Söz konusu firma, 2019 belediye seçimlerinden kısa bir süre önce, ocak ayı içinde Kültür A.Ş.’den 5 ihale daha aldı.

2021 yılında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ihale alan Dörtbuçug Ajans’ı, 22 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan 1 milyon 975 bin TL’ye mobilya ürünleri ihalesi aldı. Firma son ihalesini ise 11 Eylül 2024 tarihinde RTÜK’ten aldı. ‘Uluslararası Koruyucu Aile Sistemi ve Medyada Yansımaları Paneli Konulu Toplantı Organizasyonu’ adı altında açılan ihaleyi firma bir milyon 894 bin 850 TL’ye aldı. İhalenin sözleşmesi 24 Eylül 2024 tarihinde imzalandı. Söz konusu panel etkinliğinin ABD New York şehrinde, UNICEF New York House’ta gerçekleştirileceği ve süresinin 10 gün olduğu ihale duyurusunda belirtildi.”

Açıklamada, Haydanlı’nın şirketinin son Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten aldığı ihalelerin belgesi de paylaşıldı.

Anka Haber Ajansı